В РПЦ не будут публично обсуждать молитвы о здоровье Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо патриарху Кириллу с просьбой помолиться за госпитализированного с COVID-19 руководителя партии Владимира Жириновского. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что молитвы за здоровье болеющего человека не должны обсуждаться публично.

«Вы знаете, письмо мы пока не получили, насколько мне известно. Но полагал бы, что все-таки вопрос молитвы о человеке, который болеет, не является предметом публичного обсуждения», — сказал он.

Ранее в Минздраве сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.