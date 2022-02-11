Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Словакии на домах голосовавших за соглашение с США депутатов... 19:04
В РПЦ не будут публично обсуждать молитвы о здоровье Жириновского 19:01
Плющев: у сборной России по хоккею просто убогая игра в атаке 18:59
Российские таджики прокомментировали запрет на работу в Калужской области 18:53
Британский министр обороны объяснил поставки оружия Украине 18:52
Под Екатеринбургом мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей... 18:52
Глава Минобороны Британии оценил переговоры с Шойгу в Москве 18:52
Франция опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом во время маневров 18:52
11 февраля стало самым теплым днем текущей зимы в Москве 18:43
Врач объяснила, почему живущие рядом люди не заражаются коронавирусом 18:39

Британский министр обороны выразил готовность обсудить с Шойгу гарантии безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности, передает РИА «Новости».

Уоллес подчеркнул, что он и Шойгу как министры обороны должны быть решительно настроены для борьбы «с отсутствием безопасности» в мире.

«Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия», — предложил он.

Британский министр также отметил, что вступительная речь Шойгу «начинает отношения», которые до этого «были практически нулевыми». По его словам, некоторые вопросы, затронутые его российским коллегой, «можно решить», а также рассмотреть и вопросы, которые подняла Москва в проекте по гарантиям безопасности.

Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в это непростое время и выразил надежду, что совместными усилиями они смогут «повлиять на климат, экономику и миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность.

Ранее британский министр вместе с Сергеем Шойгу возложил венок от имени британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата. Уоллес подчеркнул, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и прошлых войнах, и что он не хочет, чтобы другие солдаты погибали в будущем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть