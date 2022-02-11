Британский министр обороны выразил готовность обсудить с Шойгу гарантии безопасности

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил готовность обсудить с министром обороны России Сергеем Шойгу актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряженности, передает РИА «Новости».

Уоллес подчеркнул, что он и Шойгу как министры обороны должны быть решительно настроены для борьбы «с отсутствием безопасности» в мире.

«Мы можем попытаться пойти вперед, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия», — предложил он.

Британский министр также отметил, что вступительная речь Шойгу «начинает отношения», которые до этого «были практически нулевыми». По его словам, некоторые вопросы, затронутые его российским коллегой, «можно решить», а также рассмотреть и вопросы, которые подняла Москва в проекте по гарантиям безопасности.

Уоллес поблагодарил Шойгу за готовность встретиться в это непростое время и выразил надежду, что совместными усилиями они смогут «повлиять на климат, экономику и миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность.

Ранее британский министр вместе с Сергеем Шойгу возложил венок от имени британского правительства к Могиле Неизвестного Солдата. Уоллес подчеркнул, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и прошлых войнах, и что он не хочет, чтобы другие солдаты погибали в будущем.