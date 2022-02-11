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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Еврокомиссии заявили, что вопрос вступления Украины в ЕС не актуален

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РИА «Новости»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что вопрос членства Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС признает стремление Украины стать членом союза, как и вступить в НАТО.

«Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение. При этом в Брюсселе не могут назвать какие-либо конкретные даты вступление Украины в ЕС.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, спрашивать руководство Евросоюза о членстве по факту бессмысленно, поскольку это решение в большей степени зависит от государств-членов, в которых есть вопросы относительно присоединения Киева к блоку.

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