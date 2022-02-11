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Эрдоган впервые покинул свою резиденцию после заражения коронавирусом

DHA: заразившийся на прошлой неделе Эрдоган покинул свою резиденцию ради совместного намаза

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на прошлый неделе сдал положительный тест на коронавирус, впервые покинул свою резиденцию в Стамбуле и отправился в мечеть совершать совместный пятничный намаз. Об этом сообщает агентство DHA.

«Эрдоган отправился в мечеть Чамлыджа, чтобы совершить пятничную молитву», — говорится в сообщении.

5 февраля Эрдоган сообщил, что заразился вместе с супругой Эмине «омикрон»-штаммом коронавируса. Тест глава государства сдал по возвращении из рабочей поездки на Украину. В день переговоров в Киеве выяснилось, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Накануне лечащий врач турецкого лидера Серкан Топалоглу сообщила, что результаты ПЦР-тестов у Эрдогана в последние два дня были отрицательными.

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Коронавирус 2019-nCoV
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