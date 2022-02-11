В Кремле прокомментировали оговорки политиков Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оговорки политиков Запада, которые они в последнее время допускают во время интервью и в ходе переговоров.

«Давайте оговорки называть оговорками и надеяться до последнего, что речь идет об оговорках. Но действительно то, что ведущие лица дипломатии испытывают проблемы с чтением Минского комплекса мер — очевидно. Отсюда оплошности и неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего. Отсюда проблема высокопоставленных политсоветников минской четверки прочитать текст и вынести понимание... Это та реальность, в которой приходится работать, отстаивать свою позицию. Одна надежда на наших дипломатов, которые продолжат отстаивать интересы и объяснять географические и политические реалии своим собеседникам», — сказал представитель Кремля.

Журналисты спросили Пескова, возможно ли, что допущение оговорок западными политиками связано с вялым реагированием на них Москвы.

«Оговорка оговорке рознь. Мы все люди, не будем излишне экзальтировать. Но бывают сознательные оговорки, когда РФ не хранит молчание, а отстаивает интерес», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Донбасс с Крымом во время интервью телерадиовещательной компании «Би-би-си». Также она заявила, что заседание Совбеза ООН будет посвящено Крыму.

Также глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.