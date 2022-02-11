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В ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе задействованы английские и польские наемники. Об этом он сообщил в Telegram-канале Народной милиции республики.

Кроме того, по данным народной милиции, Украина перебросила в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступления.

«На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил «Сармат» из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й ЗРБР», — говорится в сообщении.

При этом Киев размещает системы залпового огня в менее чем 30 км от линии соприкосновения, добавил Басурин.

Ранее Следственный комитет России возбудил 467 уголовных дел в отношении Украины и ее политиков по обвинению в уничтожении мирного населения Донбасса. Об этом заявил официальный представитель ведомства Сергей Петренко, его цитирует пресс-служба СК.

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