В постпредстве РФ при ООН ответили на «огульные обвинения» США

США пора смириться с тем, что мир изменился и они в нем «не единственный полюс». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

3 февраля в США заявили, что Россия готовит фейки в качестве повода для «нападения» на Украину. Пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби, комментируя на брифинге эти сообщения, не представил, однако, никаких доказательств существования этого умысла России и не раскрыл, как были получены подобные сведения.

«Да... Действительно, это очень показательная ситуация, характерная для наших американских коллег. Они выдвигают все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Мы обращаем на это их внимание, однако американцев это не смущает», — сказал Полянский, комментируя обвинения США.

По его словам, это стало характерной особенностью внешней политики США, которая использует огульные обвинения и «мегафонную дипломатию» для продвижения своих подходов.

Ранее в США уже заявляли об имеющихся данных по поводу подготовки Россией «предлога для вторжения». Так, Кирби утверждал, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».