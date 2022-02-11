В Госдепе предупредили о последствиях столкновения России и Украины

Россия в случае вторжения сможет победить Украину, однако впоследствии это может привести к восстанию и партизанской борьбе. Соответствующее мнение в эфире телеканала MSNBC выразила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«У России крупнейшие обычные вооруженные силы в Европе. Нет сомнений, что если выбор будет сделан в пользу вторжения на Украину в любом формате, для Украины будут последствия», — сказала она.

Шерман подчеркнула, что в США надеются на то, что «окно возможностей для дипломатии не закрывается», так как в противном случае будут последствия.

«Мы не прекратим наших усилий по поиску дипломатического решения», — заключила первый замгоссекретаря.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за вероятности обострения конфликта. До этого с аналогичным призывом выступил госдепартамент США. Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление, в котором рекомендовало своим гражданам начать покидать Украину прямо сейчас, используя для этого коммерческие или иные доступные для частных лиц виды транспорта.