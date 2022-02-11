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США требуют от Канады подавить протесты дальнобойщиков

Администрация Байдена потребовала от Канады освободить дороги

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Patrick Doyle/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потребовала от Канады освободить дороги, соединяющие две страны, которые блокируют протестующие дальнобойщики, сообщает Associated Press.

Сообщается, что министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас и министр транспорта Пит Буттеджадж провели телефонные переговоры с коллегами из Канады и призвали их разогнать протестующих дальнобойщиков, которые блокируют дороги.

Ранее в Канаде начали арестовывать участников акций протестов дальнобойщиков.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством». В результате, Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства.

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