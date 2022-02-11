Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Валиева появилась на тренировке фигуристок 03:42
В США назвали невозможным полное прекращение поставок топлива из России 03:42
Спортивный психолог дал совет Валиевой 03:36
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных 03:28
Валиева не появилась на тренировке девушек на Олимпиаде в Пекине 03:26
На Украине рассказали, от чего зависит деэскалация на ее границах 03:22
Козак: Берлин и Париж с пониманием относятся к позиции РФ по украинскому... 03:11
Козак прокомментировал будущее минского процесса 03:10
Посол России в Великобритании предложил заставить Украину выполнять минские... 03:07
Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 13 марта 02:58

В Германии заявили, когда пройдет следующая встреча «нормандской четверки»

dpa: следующий раунд переговоров «нормандской четверки» пройдет в марте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Немецкое агентство dpa («Дойче пресс-агентур») со ссылкой на источники во внешне-политических ведомствах и делегациях Германии и Франции сообщило, что следующий раунд переговоров «нормандской четверки» пройдет в марте 2022 года.

Также источники агентства раскрыли западный взгляд на итоги переговоров, прошедших в Берлине в ночь на пятницу, 11 февраля.

На этих переговорах стороны ясно выявили различия в позициях, а также в возможных вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, источники подтвердили «безрезультатность» прошедших переговоров.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата заявил, что Франция и Германия с пониманием относятся к российской позиции.

Также он отметил, что влияние дипломатической активности Запада почти не сказалось на позиции Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть