В Германии заявили, когда пройдет следующая встреча «нормандской четверки»

Немецкое агентство dpa («Дойче пресс-агентур») со ссылкой на источники во внешне-политических ведомствах и делегациях Германии и Франции сообщило, что следующий раунд переговоров «нормандской четверки» пройдет в марте 2022 года.

Также источники агентства раскрыли западный взгляд на итоги переговоров, прошедших в Берлине в ночь на пятницу, 11 февраля.

На этих переговорах стороны ясно выявили различия в позициях, а также в возможных вариантах урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, источники подтвердили «безрезультатность» прошедших переговоров.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров нормандского формата заявил, что Франция и Германия с пониманием относятся к российской позиции.

Также он отметил, что влияние дипломатической активности Запада почти не сказалось на позиции Украины.