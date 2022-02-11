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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посол России в Великобритании предложил заставить Украину выполнять минские соглашения

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин предложил западным странам заставить Украину выполнять минские соглашения, сообщает телеканал «Би-би-си».

«Мы бы сильно хотели, чтобы Франция, Германия, США, Великобритания вместо ультиматумов побудили Украину полностью выполнять минские соглашения, особенно их политическую часть», — заявил Келин.

Он отметил, что Киев категорически отказывается выполнять то, о чем указано в подписанном украинскими представителями документе — гарантировать особый статус Донбассу, провести амнистию и выборы на местном уровне.

«Теперь же Украина говорит, что вместо выборов будет военная администрация, а вместо амнистии — люстрация. И в конституцию не будет добавлено [положение об особом статусе Донбасса — «Газета.Ru»]. Это не то, что нужно», — заявил Келин.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что визит Трасс не стал началом нового этапа в отношениях с Лондоном.

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