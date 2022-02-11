Посол России заявил, что визит Трасс не стал началом нового этапа в отношениях с Лондоном

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву не способствовал началу нового этапа в российско-британских отношениях. В интервью Би-би-си Андрей Келин сообщил, что слышал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в парламенте о том, что он отправляет Трасс и главу Минобороны Бена Уоллеса на переговоры в Россию, чтобы улучшить отношения. Но, по мнению российского посла, это не произошло.

«Но мы всегда готовы к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе», — добавил Келин.

По сообщению посла, российские власти надеялись на содержательный диалог с Трасс, но беседа не стала таковой по вине британской стороны. Британский министр, рассказал Келин, говорила ограниченным набором слоганов и формулировок. По его оценке, это никак не было диалогом, основанным на уважении. Он напомнил, что, то, что говорила Трасс на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, уже ранее звучало в парламенте, было написано в Twitter и на страницах газет.

Келин указал, что сам Лавров дал детальное объяснение того, что происходит, чего мы хотим, почему возникла такая ситуация. Но британская сторона не слушала и не слышала того, что мы говорили, резюмировал посол. Он добавил, что не считает визит Трасс напрасным, поскольку Кремль всегда готов к переговорам.

Трасс 10 февраля посетила российскую столицу для переговоров с Лавровым по ситуации на Украине. Глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли самой низкой отметки за многие годы. Лавров выразил надежду, что страны смогут восстановить двустороннее сотрудничество, а Лиз Трасс ожидает, что переговоры поспособствуют укреплению европейской безопасности.