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ТАСС: переговоры лидеров «нормандской четверки» длятся дольше восьми часов

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Переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата в Берлине продолжаются более восьми часов, сообщает ТАСС.

Присутствующие на месте российские и иностранные журналисты ожидают начало пресс-конференции главы российской делегации, руководителя администрации президента Дмитрия Козака, которая запланирована в посольстве России в Берлине.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской области, произошедшего после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу помимо самой Украины входит Россия, Франция и Германия. Результат работы «Нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча нормандской «четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

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