Посол России в Лондоне оценил переговоры Трасс и Лаврова

Британская сторона «не слушала и не слышала» министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве. Об этом в интервью британскому телеканалу заявил посол РФ в Лондон Андрей Келин, сообщает РИА «Новости».

«Мы не увидели никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего», — сказал он.

По словам Келина, министр Лавров детально объяснял пожелания Москвы, но «британская сторона ни слушала и не слышала того, что мы говорили». Он добавил, что Москва ожидала от визита Трасс увидеть блеск британской дипломатии, однако ее визит и результаты переговоров и «близко не стояли к диалогу, , основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений».

Трасс 10 февраля посетила российскую столицу для переговоров с Лавровым по ситуации на Украине. Глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли самой низкой отметки за многие годы. Лавров выразил надежду, что страны смогут восстановить двустороннее сотрудничество, а Лиз Трасс ожидает, что переговоры поспособствуют укреплению европейской безопасности.