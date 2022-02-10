Глава МИД Британии заявила, что Лондон не хочет вводить санкции против России

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, комментируя британский законопроект об антироссийских санкциях, заявила, что этот документ только дает возможность для введения ограничительных мер, а не вводит рестрикции против РФ. Об этом она сказала в беседе с РБК.

По словам министра, Лондон введет такие санкции только в случае «вторжения» России на Украину.

«Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией», — сказала она.

Также Трасс указала, что британская сторона обеспокоена якобы наращиванием РФ военного присутствия у российско-украинской границы.

«И мы четко говорим, что если это («российское вторжение» — «Газета.Ru») случится, то последуют санкции», — продолжила дипломат.

Она также подчеркнула, что законопроект, о котором идет речь, дает право их ввести.

«Но мы не будем этого делать, если не будет вторжения», — заверила она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Элизабет Трасс собирается на этой неделе подписать законопроект о «самых жестких» санкциях в отношении России.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет «выверенным» и жестким».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.