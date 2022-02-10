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В правящей партии Казахстана призвали дочь Назарбаева подать в отставку

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии Казахстана «Нур Отан» Айдос Сарым заявил, что его коллега по партии, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Дарига, должна подать в отставку. Об этом пишет ORDA.

Сарым заявил, что уже больше месяца не видел Назарбаеву в стенах парламента.

«Я считаю, что в связи со сложившейся ситуацией, как человек, как гражданин, Дарига Назарбаева должна подать в отставку. Та ситуация, которая привела к январской трагедии, и та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывают в том числе с ее именем», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что отставки в подобных ситуациях являются «нормальной мировой практикой».

Ранее стало известно, что другая дочь и зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в Германии стоимостью более €100 млн.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты, они начались с недовольства жителями городов Жанаозен и Актау двукратным увеличением цен на сжиженный газ. Впоследствии протесты распространились и на другие города республики, участники акций стали нападать на госучреждения и правоохранителей. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.

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