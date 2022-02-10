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Трамп опроверг утверждения о том, что он смывал документы в туалет Белого дома

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Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, находясь на посту президента, не смывал в унитаз документы Белого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трампа.

«Фейковая история о том, что я смывал бумаги и документы в туалет Белого дома — это попросту ложь, домыслы журналистки, которая старается привлечь внимание к своей по большей части выдуманной книге», — заявил он.

Ранее сотрудники Белого дома заявили, что бывший президент США Дональд Трамп периодически смывал важные документы в унитаз своей резиденции, передает Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man («Мошенник») журналиста The New York Times Мэгги Хаберман.

По информации издания, новости о смыве документов в туалете Белого дома появились после того, как национальное управление архивов и документаций попросило Минюст США изучить то, как Трамп обращался с документацией администрации президента. Ряд СМИ утверждают, что бывший руководитель государства часто рвал и выкидывал важные бумаги, тем самым нарушая законы, касающиеся обращения с правительственными документами.

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