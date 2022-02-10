Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был подготовлен с НАТО и стал «решительным». Об этом она написала в своем Twitter.

«Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твердо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве», — написала она.

Ранее сообщалось, что Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направленного европейским государствам в начале февраля, сообщили в постпредстве РФ при ЕС.

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что 10 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Й. Балфоорт, которая и передала послание от Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Иностранный дипломат пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности.