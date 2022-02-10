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Глава МИД Швеции назвала ответ ЕС на письмо Лаврова решительным

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности был подготовлен с НАТО и стал «решительным». Об этом она написала в своем Twitter.

«Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твердо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве», — написала она.

Ранее сообщалось, что Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, направленного европейским государствам в начале февраля, сообщили в постпредстве РФ при ЕС.

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что 10 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Й. Балфоорт, которая и передала послание от Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Иностранный дипломат пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности.

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