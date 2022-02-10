Нарышкин заявил, что Украина готовится к войне в Донбассе

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что Украина полным ходом готовится к войне в Донбассе — к конфликту президента Владимира Зеленского подталкивают определенные силы. Об этом Нарышкин заявил в интервью mk.ru.

Журналист напомнил собеседнику, что Россия заинтересована в восстановлении добрососедских отношений с Украиной, и спросил, что, по мнению Нарышкина, может мешать этому процессу.

«Это неспособность договариваться киевского режима и политических сил, пришедших к власти в ходе государственного переворота 2014 года. И президент, и Рада как будто бы уже не могут принимать самостоятельных решений. Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников», — заявил он.

Нарышкин добавил, что Украина сосредоточила на линии соприкосновения в Донбасс все боеспособные части ВСУ, вероятно, с целью уничтожить народные республики.

И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — отметил директор СВР.

Ранее Нарышкин назвал главную угрозу для Украины.