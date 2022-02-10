Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США рассказали, почему на Украине нет демократия 17:05
Все автомобили Mazda подорожали в России 17:04
Хавбек «Спартака» отреагировал на слова о сходстве с Карпиным 17:00
В Минздраве рассказали о порядке выдачи COVID-сертификатов... 16:58
Maruv объяснила, почему украинские артисты работают в России 16:56
Украина обвинила Россию в «разрушительной деятельности» в «Азово-Черноморском... 16:53
«Страна»: в мэрии Киева не стали связывать снижение пробок... 16:52
«Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за фильма... 16:44
В Олимпийском комитете США оценили ситуацию с Валиевой 16:43
На севере Москвы найдены зарезанными иностранные граждане — мужчина и женщина 16:43

Посольство России в Киеве может эвакуировать часть персонала с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Посольство России в Киеве может эвакуировать неосновной персонал с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — сказал он.

Ранее правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщается на сайте кабмина Канады.

Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.

В канадском кабмине подчеркнули, что должностные лица страны готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, а посольство Канады на Украине продолжит оставаться открытым.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, однако решение пока не принято.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть