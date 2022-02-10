Посольство России в Киеве может эвакуировать часть персонала с Украины

Посольство России в Киеве может эвакуировать неосновной персонал с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — сказал он.

Ранее правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщается на сайте кабмина Канады.

Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.

В канадском кабмине подчеркнули, что должностные лица страны готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, а посольство Канады на Украине продолжит оставаться открытым.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, однако решение пока не принято.