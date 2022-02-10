Минск направил в МИД Украины ноту протеста из-за инцидента с флагом Белоруссии

В посольстве Белоруссии в Киеве проинформировали, что в МИД Украины направлена нота протеста в связи с заменой в городе Днепре национального флага Белоруссии на бело-красно-белый.

В дипмиссии заявили, что официальный Минск считает это актом государственного вандализма со стороны властей Украины, в связи с чем требует официальных извинений и разбирательства.

«Белорусская сторона рассматривает произошедшее как... акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике», — говорится в заявлении посольства.

9 февраля у здания администрации Днепра национальный флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый. Мэр города Борис Филатов пояснил, что таким образом город расстался с образом существующего политического режима Белоруссии в пользу «символа ее национального движения».

Посол Белоруссии Игорь Сокол направил в адрес Филатова обращение, в котором высказался об оскорблении «лучших чувств большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам».

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991 по 1995 год. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 1994 году давал присягу под таким флагом.