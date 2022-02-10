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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД России призвали Киев проявить мужество и выполнить минские соглашения

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Министерство обороны Украины

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко призвал Киев проявить мужество и выполнить обязательства по минским договоренностям. Об этом сообщает ТАСС.

«Если украинские власти действительно заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе, они прежде всего должны проявить мужество и выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. Задача посредников — России, Германии и Франции — им в этом помочь», — сказал российский дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил заявления Украины о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском якобы не предусмотрен минскими договоренностями, с пропагандой Йозефа Геббельса.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет выполнять минские соглашения на условиях России.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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