Климкин раскритиковал Макрона за желание «нагнуть» Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Киев, чтобы убедить украинское руководство пойти на компромисс по минским соглашениям, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Наш». По его словам, именно это было «истинной» целью визита французского лидера.

«Макрон, конечно, хотел бы нас «нагнуть» на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям. Но это безразлично, поскольку минские договоренности никогда не сработают. Они по определению не могут сработать, они потеряли свое содержание», — отметил Климкин.

С точки зрения дипломата, минские соглашения якобы лишились своей сути из-за действий России, в том числе на фоне получения российских паспортов жителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Ранее в МИД Украины объявили, что Киев не будет выполнять минские соглашения на условиях России.