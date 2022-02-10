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Климкин раскритиковал Макрона за желание «нагнуть» Украину

В Киеве назвали «истинную» цель визита Макрона на Украину

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Киев, чтобы убедить украинское руководство пойти на компромисс по минским соглашениям, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Наш». По его словам, именно это было «истинной» целью визита французского лидера.

«Макрон, конечно, хотел бы нас «нагнуть» на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям. Но это безразлично, поскольку минские договоренности никогда не сработают. Они по определению не могут сработать, они потеряли свое содержание», — отметил Климкин.

С точки зрения дипломата, минские соглашения якобы лишились своей сути из-за действий России, в том числе на фоне получения российских паспортов жителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Ранее в МИД Украины объявили, что Киев не будет выполнять минские соглашения на условиях России.

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