Зеленский обвинил Россию в давлении на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны России и в этом нет «ничего нового», цитирует его пресс-служба.

По его словам, Украина делает все для усиления своей обороноспособности.

«Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать и экономическая ситуация на Украине стабильна, что отражается на укреплении гривны. Кроме того, Зеленский отметил, что международные партнеры и союзники активизировали свою деятельность по поддержке Украины.

«Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», – добавил Зеленский.

28 января на встрече с представителями иностранных СМИ Зеленский сказал, что из экономики страны выведено $12,5 млрд из-за тревожной информации последних месяцев. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники.