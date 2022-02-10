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Зеленский обвинил Россию в давлении на Украину

Зеленский: Россия оказывает на Украину психологическое давление своими войсками у границы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны России и в этом нет «ничего нового», цитирует его пресс-служба.

По его словам, Украина делает все для усиления своей обороноспособности.

«Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать и экономическая ситуация на Украине стабильна, что отражается на укреплении гривны. Кроме того, Зеленский отметил, что международные партнеры и союзники активизировали свою деятельность по поддержке Украины.

«Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», – добавил Зеленский.

28 января на встрече с представителями иностранных СМИ Зеленский сказал, что из экономики страны выведено $12,5 млрд из-за тревожной информации последних месяцев. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина страдает экономически и становится слабее из-за распространяемой в обществе паники.

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