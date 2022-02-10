Политолог назвал возможного преемника Жириновского

Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такую точку зрения выразил политолог Максим Жаров изданию URA.RU.

«Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из «настоящих либералов»», — заявил Жаров в беседе с изданием. По его данным, уже давно ходят слухи, что эту партию хотят «сделать» под Дмитрия Медведева.

Политолог напомнил, что сейчас экс-президент России находится в Совбезе и является одним из лидеров партии «Единая Россия» (ЕР).

Эксперт считает, что ЕР ждет, вероятно, скорый ребрендинг. Возможно, он будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР.

«Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — заключил Жаров.

Накануне стало известно, что депутат Государственной думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом. По некоторым данным, политика госпитализировали с поражением 50–70% легких и двусторонней пневмонией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сам Жириновский сообщал, что прививался от COVID-19 восемь раз.

В Минздраве рассказали, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». В ведомстве уточнили, что в настоящее время политик находится в стабильном состоянии и врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Каких-либо других подробностей о состоянии политика в настоящее время не сообщается.