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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред при ООН в Женеве заявил об отсутствии у России планов ‎вторгаться на Украину

Постпред при ООН в Женеве Гатилов: у России нет планов ‎вторгаться на Украину

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Владимир Трефилов/РИА «Новость»

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА «Новости», что Россия не планирует вторгаться на Украину, так как в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, ни здравого смысла.

«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину», — указал в беседе с журналистами Гатилов.

Постпред отметил, что Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами. Он напомнил о словах главы МИД РФ Лаврова, если это зависит от РФ, ‎то войны не будет.

«Какие еще нужны дополнения?» — высказался Гатилов.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в вопросе возможного вторжения России на Украину «все еще есть время и пространство для дипломатии». Так, ранее об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, США считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее телеканал CNN посоветовал России «не вторгаться» на Украину, потому что температура этой зимой там теплее обычных значений, и снаряды для российских вооружений могут увязнуть в грязи.

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