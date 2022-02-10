Посол России во Франции Мешков назвал российскую дипломатию огнеупорной

Посол России во Франции Алексей Мешков рассказал об особенностях российской дипломатии. Как он отметил в разговоре с РЕН ТВ, «наша дипломатическая школа огнеупорная».

«Мы с трудностями сталкиваемся на протяжении столетий. Мое поколение дипломатов пришло на излете холодной войны. Мы тоже видели санкции и борьбу за развертывание ракет на территории Европы, поэтому такое дежавю неприятно», — поделился с изданием Мешков.

При этом, по его словам, главное не трудности, которые нужно преодолевать, а главное, когда за дипломатами стоит великая страна.

«Когда ты защищаешь правду, эти все трудности нивелируются», — указал посол.

Французская дипломатия, как и российская, имеет давние традиции, уточнил Мешков. Он напомнил, что дипломатические отношения двух государств активно развивались со времен Петра Великого на протяжении 300 лет.

Дипломат признался, что с французскими коллегами работать зачастую комфортнее, нежели, чем с другими странами. По его мнению, особый шарм французской дипломатии в использование элементов мягкой силы.

«Начиная от французских сыров и вина, заканчивая французской живописью и культурой. Все это добавляет для французской дипломатии особые элементы», — считает специалист.

10 февраля отмечается День дипломатического работника.

Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заявил, что в консульстве впервые в истории работают всего пять человек из-за политики США, в январе число сократилось больше чем в два раза.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий.