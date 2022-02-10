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Жириновский две недели скрывал COVID-19

«Ъ»: лидер ЛДПР Жириновский две недели скрывал заражение COVID-19

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.

Собеседник издания подчеркнул, что депутат принял решение не рассказывать о заражении инфекцией, чтобы не вносить лишние сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Источник подчеркнул, что в центральном аппарате ЛДПР сообщили сотрудникам, что Жириновский решил в целях профилактики, с учетом массового заражения «омикрон»-штаммом, временно уйти на домашний карантин и работать удаленно. Об истинной причине изоляции Жириновского знали только личные охранники политика, его помощники и руководитель ЦА партии.

Собеседник «Ъ» отмечает, что 2 февраля, через неделю после заражения, медики Центральной клинической больницы Управления делами президента России поставили Жириновскому диагноз развивающаяся пневмония и предложили ему лечение в станционере.

Ранее источник заявил, что состояние Жириновского не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

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