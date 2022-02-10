Британия выразила готовность работать над «дипломатическим продвижением вперед» с Россией

В правительстве Великобритании заявили, что Соединенное королевство готово работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть в итоге достигнуто. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Даунинг-стрит подчеркнули, что Лондон в текущий момент находится «в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям», и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третью стран НАТО.

«Лондон готов работать над дипломатическим продвижением вперед. Мы считаем, что это может быть достигнуто. Но это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы», — говорится в заявлении.

Там отмечают, что правительство Великобритании хотело бы увидеть настоящую, а не принудительную дипломатию.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.