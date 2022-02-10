Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Машина премьера Ливии попала под обстрел 03:18
Защитник сборной России назвал три вещи, которые Карпин изменил в команде 03:15
В Совфеде предложили облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для них 03:13
Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника картинкой... 03:06
В Минэкономразвития рассказали о «черном лебеде» для рубля 03:03
Украинский министр захотел накормить миллиард человек 03:03
Погорилая о допинг-пробе Валиевой: лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать 03:00
Посол России во Франции Мешков назвал российскую дипломатию огнеупорной 02:51
В Латвии рассказали о планах на повышение боеготовности в связи... 02:46
Пятилетняя мигрантка попыталась самостоятельно пересечь границу США 02:42

Британия выразила готовность работать над «дипломатическим продвижением вперед» с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

В правительстве Великобритании заявили, что Соединенное королевство готово работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть в итоге достигнуто. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Даунинг-стрит подчеркнули, что Лондон в текущий момент находится «в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям», и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третью стран НАТО.

«Лондон готов работать над дипломатическим продвижением вперед. Мы считаем, что это может быть достигнуто. Но это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы», — говорится в заявлении.

Там отмечают, что правительство Великобритании хотело бы увидеть настоящую, а не принудительную дипломатию.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия выступает за равноправный диалог с Великобританией, и Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть