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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Киев планирует добиться разблокирования работы ТКГ по Донбассу

Киев на переговорах в Берлине намерен добиваться разблокирования работы ТКГ по Донбассу

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Global Look Press

В пресс-службе офиса президента Украины заявили, что представители Киева на переговорах советников «нормандского формата» в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ). Об этом сообщается на официальном сайте официального интернет-представительства президента Украины.

«Одной из главных целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств — участников Нормандского формата является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью будущего продвижения в мирном урегулировании и завершении конфликта на Донбассе… Украина будет также выступать с инициативами по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что отдельно Киев планирует поднять вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство ФРГ готово к диалогу с Россией на всех уровнях для урегулирования ситуации вокруг Украины.

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