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МИД Финляндии заявил, что Хельсинки сохраняет возможность вступить в НАТО

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Olivier Hoslet/AP

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность вступить в НАТО. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора.

«Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина не обладает правом вступить в НАТО. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, членство в организации необходимо заработать, а также получить согласие всех стран – участниц НАТО.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что Альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что альянс выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь поддержал идею пригласить Украину и Грузию.

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