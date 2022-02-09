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Зампостпреда ООН оценил операцию США по ликвидации главаря ИГ*

Зампостпреда РФ при ООН: операция по ликвидации главаря ИГ* не была успешной

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Россия не считает успешной операцию США по ликвидации главаря ИГ (организация запрещена в России). Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, сообщает ТАСС.

«Сложно назвать успешной недавнюю операцию американского спецназа по устранению лидера террористов», — сказал он.

По словам Кузьмина, террористов подпитывает атмосфера безвластия, которая возникает вокруг зон дислокации США в Сирии.

«Остро стоит проблема террористических угроз на северо-востоке Сирии. Незаконно находящиеся там военные США порядок навести не могут. Или не хотят», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден опубликовал письменное заявление, в котором сообщил, что главарь террористической группировки «Исламское государство» был уничтожен на северо-западе Сирии в результате спецоперации Вооруженных сил США. Как указал глава Белого дома, был ликвидирован главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

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