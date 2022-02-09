Кулеба отреагировал на инцидент с флагом Украины в словацком парламенте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об обливании украинского флага водой в словацком парламенте, передает ТАСС.

Он отметил, что несмотря на выраженный Киевом протест, инцидент не испортит отношения с Братиславой.

«С правительством Словакии у нас прекрасные отношения, все хорошо, и на отношения Украины и Словакии этот инцидент не повлияет», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что случившееся было не «целенаправленной антиукраинской акцией», а результатом конфликта, не связанного с Украиной. Он добавил, что неуважительное отношение к флагу недопустимо, и пообещал «достойный ответ».

Надругательство над национальным символом произошло на заседании, посвященном рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Флаг облил депутат ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки.

Впоследствии глава МИД Словакии извинился за поступок парламентария.