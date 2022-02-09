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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Российский МИД заподозрил США в агрессии против Украины

МИД России: заявления США насчет Украины напоминают риторику перед вторжением в Ирак

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова предположила наличие у США агрессивных планов в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как подчеркнула Захарова, у РФ нет намерения вторгаться на Украину, о чем много раз заявляли западные политики и СМИ.

«Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!» — сказала дипломат в ходе регулярного брифинга.

Захарова сравнила предупреждения американских властей о российской угрозе с их заявлениями, звучавшими перед вводом войск в Ирак. Она добавила, что, возможно, направленные против Киева агрессивные планы есть у Вашингтона.

На том же брифинге Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть энергетического рынка Евросоюза на выгодных для себя условиях.

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Отношения России и США
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