Российский МИД заподозрил США в агрессии против Украины

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова предположила наличие у США агрессивных планов в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как подчеркнула Захарова, у РФ нет намерения вторгаться на Украину, о чем много раз заявляли западные политики и СМИ.

«Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!» — сказала дипломат в ходе регулярного брифинга.

Захарова сравнила предупреждения американских властей о российской угрозе с их заявлениями, звучавшими перед вводом войск в Ирак. Она добавила, что, возможно, направленные против Киева агрессивные планы есть у Вашингтона.

На том же брифинге Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть энергетического рынка Евросоюза на выгодных для себя условиях.