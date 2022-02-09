Вирусолог Викулов: подключение Жириновского к ИВЛ говорит о критическом состоянии

Источники издания URA.RU сообщили, что заразившийся коронавирусом председатель ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату ИВЛ. В то же время в пресс-службе партии говорят, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать. Как объяснил «Газете.Ru» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов, если информация о подключении Жириновского к ИВЛ является правдой, то это может говорить о его «критическом состоянии».

«Во-первых, я не знаком с историей болезни его. Второе — дело в том, что есть понятие клеточного и гуморального иммунитета. Владимир Жириновский пожилой уже мужчина, у него могут быть хронические заболевания и факторы риска в таком возрасте, в том числе избыточный вес. В-третьих, нужно разбираться конкретно, почему возникло такое тяжелое течение. Возможно, есть именно факторы тяжелого течения, то есть он входит в группу риска тяжелого течения COVID-19. Последствия достаточно серьезные могут быть, потому что все пациенты, которые попадают в реанимацию — это уже говорит о тяжести состояния, а тем более, если человек подключается к ИВЛ, это по сути критическое состояние», — сказал он.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50–70-процентным поражением легких и двусторонней пневмонией.

В декабре политик в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. По словам Жириновского, он делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.