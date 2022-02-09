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В МИД обвинили США в попытке «оккупировать энергетический рынок ЕС»

Захарова: США пытаются оккупировать часть энергетического рынка Евросоюза

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МИД России/VK

США пытаются оккупировать часть энергетического рынка Евросоюза на выгодных для себя условиях. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон искусственно создал политическую конъюнктуру и не отражающими реалии методами пытается оккупировать часть рынка европейских энергоресурсов на выгодных для себя и не очень благоприятных для европейцев условиях. Это, по мнению Захаровой, позволит США получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза.

Ранее консультант VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что рост поставок сжиженного природного газа из США в Европу связан с выгодой, а не политической волей.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE писала, что Европа в конце января привлекла рекордный в истории объем СПГ.

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