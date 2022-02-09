Трамп назвал Германию «заложницей» Москвы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Германия является «заложницей России» и проекта «Северный поток – 2». Политик заявил об этом в эфире телеканала Fox Business.

«Честно говоря, Германия развалит НАТО. Страна — действительно заложница России. В этом нет никаких сомнений», — заявил Трамп.

Политик также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, который, по мнению Трампа, вел себя неподобающим образом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Когда глава Белого дома заявил, что вторжение России на Украину будет означать конец для «Северного потока – 2», Шольц «посмотрел на Байдена, словно говоря: о чем это ты? Он даже ничего не сказал на это», добавил Трамп.

Бывший президент США ранее заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было заблокировано при нем.