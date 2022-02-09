Президент Франции Макрон инвестирует 1 млрд евро в создание нового ядерного мини-реактора

Президент Франции Эммануэль Макрон инвестирует один млрд евро в разработку нового ядерного мини-реактора. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь, сообщает РИА «Новости».

По его словам, выход из атомной энергетики приводит к нежелательным эффектам и поэтому правительство Франции выступает за сохранение атомной энергетики.

«По этой причине, в том числе, президент республики решил запустить строительство новых АЭС и инвестировать миллиард евро в разработку нового ядерного мини-реактора», — сказал он.

Ожидается, что в ходе своего визита в Белфор в четверг, 10 февраля, Макрон объявит о своем плане перезапустить атомную энергетику во Франции.

В настоящее время во Франции строится только один ядерный реактор нового поколения — водо-водяной ядерный реактор EPR (Evolutionary Power Reactor). Работа, начатая в 2007 году, до сих пор не завершена.

В ноябре Макрон заявил, что страна возобновит строительство ядерных реакторов. По его словам, цель данного проекта заключается в обеспечении энергетической независимости Франции.