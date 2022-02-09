Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о тайных поездках в Лондон для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом политик рассказал во время заседания суда в Тбилиси, пишет «МК».

«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия», — заявил экс-президент Грузии. По его словам, то, что Белоруссия до сих пор не признала Южную Осетию и Абхазию, является результатом его переговоров с Лукашенко.

Саакашвили отказался называть даты тайных встреч с главой Белоруссии из-за засекреченности данных о его перелетах.

Ранее Саакашвили развернул флаг и спел гимн Украины в суде Тбилиси.

Экс-президент назвал все обвинения против него беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Такое выступление вызвало скандал и перепалку в зале суда. Представители защиты передали Саакашвили украинский флаг и включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.