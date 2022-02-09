В Норвегии могут запретить раздавать Библии в школах

Новая директива об образовании, запрещающая раздавать норвежским учащимся религиозные писания, в том числе Библию, вызвала негативную реакцию в обществе. Об этом сообщает газета Vårt Land.

Согласно новейшей интерпретации Закона об образовании, дарение учащимся религиозных писаний, книг или предметов приравнивается к проповеди. Сообщается, что инициатором новой трактовки выступила Норвежская гуманистическая ассоциация.

Так, миссионерская организация Gideons International подала жалобу гражданскому омбудсмену на нововведения.

«Мы считаем это дело очень несправедливым. Такое толкование Закона об образовании не соответствует требованиям закона. В Библии сказано, что мы будем бороться до победного конца, и мы сделаем это», — заявил в интервью Vårt Land генеральный секретарь Gideons International в Норвегии.

Медсестра Баффи Бейли из английского Ланкастера ранее нашла золотое украшение в виде Библии размером около 1,5 см. Стоимость найденного артефакта оценивается в £100 тыс.