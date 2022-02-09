Грызлов высказался о напряженности между Россией и Украиной

Российский посол в Белоруссии и полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов оценил в эфире телеканала «Россия 24» обстановку на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Грызлова, действия Киева могут обернуться реальной войной на востоке страны.

«Это самый плохой сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом», — отметил он.

Ранее украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против России необходимо ввести санкции в том числе за то, что она якобы нарушила Минские соглашения. Обострения на российско-украинской границе, по мнению министра, можно разрешить с помощью дипломатии. Те антироссийские санкции, которые разработал Евросоюз, он назвал частью таких мер.