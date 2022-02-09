Кулеба призвал ввести санкции против России из-за «нарушения» Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против России необходимо ввести санкции в том числе из-за того, что она якобы нарушила Минские соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей. И за это ее тоже надо наказывать санкциями», — сказал украинский министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

При этом он добавил, что ситуацию на украинской границе можно решить посредством дипломатии. По словам Кулебы, те антироссийские санкции, которые разработал Европейский союз, тоже являются частью дипломатического пути.

«Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной агрессии России против Украины», — сказал глава МИД Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Кулеба назвал санкции «дамокловым мечом», который висит над Россией.