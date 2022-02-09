Опрос: большинство европейцев верит в войну между Россией и Украиной

Новый опрос показал, что большинство респондентов в шести из семи стран Евросоюза считают, что Россия вторгнется на Украину в этом году. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ.

Опрос, проведенный по заказу Европейского совета по международным отношениям показал, что большинство людей во Франции (51%), Германии (52%), Италии (51%), Польше (73%), Румынии (64%) и Швеции (55%) считают, что Россия вторгнется на Украину в 2022 году. В то же время такую же позицию разделяют только 44% опрошенных граждан Финляндии.

В целом, респонденты отметили, что беженцы, более высокие цены на энергоносители, кибератаки и экономический спад являются рисками, на которые стоит пойти, чтобы защитить Украину в случае российского вторжения.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, однако Запад стремится к диалогу.