Министр иностранных дел Словакии заявил, что ему стыдно за депутатов

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в своем Facebook заявил, что ему стыдно за депутатов национального парламента, которые осквернили флаг Украины.

«Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим свои извинения дипломатическим образом», — пишет Корчок.

Депутат ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки облил водой флаг Украины во время попытки заблокировать голосование за то, чтобы разрешить американским военным использовать два аэродрома в стране.

Украинский флаг вынесли депутаты от провластной партии «Свобода и солидарность», при этом они также, в некотором роде, осквернили флаг Украины, подняв его у трибун в перевернутом виде.

Ранее в Словакии депутаты в ходе заседания надругались над флагом Украины.