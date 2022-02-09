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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД РФ не увидели признаков «вторжения» России на Украину

Замглавы МИД РФ Панкин: никаких признаков вторжения РФ на Украину не было

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РИА «Новости»

Никаких признаков «вторжения» на Украину не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба «Валдай».

«Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, <...> хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — отметил дипломат.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. По его словам, вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем приобрел неотложный характер и подвинул на второй план ряд других важных аспектов.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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