В МИД РФ не увидели признаков «вторжения» России на Украину

Никаких признаков «вторжения» на Украину не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба «Валдай».

«Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, <...> хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — отметил дипломат.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что странам Запада пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения. По его словам, вопрос предоставления России правовых гарантий безопасности в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем приобрел неотложный характер и подвинул на второй план ряд других важных аспектов.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.