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Россия приветствует «дозревание» США до обсуждения принципа неделимой безопасности

Посольство России: США трактуют принцип неделимой безопасности однобоко

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Reuters

Посольство РФ в США заявило, что приветствует желание Вашингтона обсуждать принцип неделимой безопасности, однако американские коллеги интерпретируют концепцию однобоко. Об этом говорится в заявлении дипведомства в Facebook.

Принцип неделимой безопасности заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. В посольстве подчеркнули, что США, фокусируясь на праве стран свободно выбирать военные союзы, игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», - отмечается в заявлении.

Таким образом в российском посольстве отреагировали на заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что США приветствуют обсуждение с Россией вариантов по повышению прозрачности военных учений и видят возможности для снижения связанных с этими учениями рисков.

Ранее США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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