На Гарвардский университет подали в суд за игнорирование домогательств преподавателя

Несколько студенток Гарвардского университета США подали иск против учебного учреждения, обвинив его руководство в игнорировании факта сексуальных домогательств по отношению к ним со стороны одного из преподавателей. Об этом пишет агентство Reuters.

Исковое заявление было подано в федеральный суд Бостона штата Массачусетс. В нем говорится, что преподаватель Джон Комарофф угрожал им проблемами с трудоустройством в будущем, если они предадут огласке его действия.

Истцы считают, что университет не сразу принял должные меры в отношении своего сотрудника. Это позволило Комароффу продолжать осуществлять насилие над ними.

Гарвард отказался комментировать инцидент.

По информации Reuters, в январе Комарофф был отправлен в принудительный отпуск из-за нарушения университетской политики в отношении сексуальных домогательств. Его адвокаты отвергают обвинения.

Ранее сообщалось, что университет Калифорнии выплатит $243 млн компенсации 203 жертвам обвиняемого в насилии гинеколога. Уточняется, что сумма компенсаций будет распределена между 203 истицами, которые обвинили бывшего гинеколога Джеймса Хипса в совершении развратных действий, когда он работал в медицинском центре университета в период с 1983 по 2018 год.