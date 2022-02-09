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Захарова заявила о сохранении у НАТО принципов времен холодной войны

Захарова: НАТО сохраняет агрессивное отношение к России со времен холодной войны

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МИД России/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс сохранил свою структуру, заложенную во времена холодной войны, передает RT.

Она подчеркнула, что принципы, которые декларируются НАТО, не соответствуют реалиям.

«Посмотрите, сколько стало полюсов, а противостояние осталось тем же», — отметила Захарова.

По ее словам, менталитет альянса заточен на агрессию, и это заметно по различным кампаниям НАТО, в частности по отношению к России.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что НАТО, «проделав путь эволюции», вернулся к ситуации 1949 года и фактически живет по схемам холодной войны, так как его главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока».

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