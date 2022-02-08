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В Польше оценили перемещение войск в Европе

Президент Польши Дуда: перемещения войск подобного нынешнему не было в Европе со Второй мировой

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что перемещения войск, которое в настоящее время наблюдается в Европе, не было со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы имеем беспрецедентную концентрацию российских войск вдоль границы Украины, также мы имеем большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продолжиться до 20 февраля. Все мы задаем себе вопрос, что будет дальше. Какой будет эффект этого перемещения войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны», — рассказал Дуда.

Он подчеркнул, что основной общей целью является обеспечение покоя обществам и народам, а также защита международного права и территориальной интегральности стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, но являются союзниками НАТО. В качестве конкретного примера Дуда привел Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, однако Запад стремится к диалогу.

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