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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Канцлер ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

Канцлер Германии Шольц: нужен диалог с Россией в ситуации вокруг Украины

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России, однако Запад стремится к диалогу. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров трех стран совпадает. По словам Шольца, дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России — политическим, экономическим и наверняка геостратегическим.

Канцлер отметил, что все стороны в последние дни ведут активные дипломатические усилия. Шольц напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не собирается поставлять оружие на Украину.

По его словам, такой же позиции придерживалась экс-канцлер Ангела Меркель. Кроме того, отметил Шольц, аналогичную точку зрения властей поддерживает большинство немцев, согласно опросам.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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